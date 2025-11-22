きのう夕方、高岡市の国道8号の側道で、自転車を運転していた男性が軽乗用車にはねられ死亡しました。高岡警察署によりますと、きのう午後5時30分ごろ、高岡市角三島の国道8号の北側の側道を南から北へ渡ろうとした自転車が左から来た軽乗用車にはねられました。この事故で、自転車を運転していた高岡市蓮花寺のパート従業員、山崎義晃さん（40）が頭などを強く打ち、搬送先の病院で亡くなりました。軽乗用車を運転していた