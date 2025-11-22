東京・赤坂で女性が男に腹などを刺され重傷を負った事件で、逮捕された自衛官の男は事件当日、朝霞駐屯地を自転車で午前6時半ごろに出発し、正午ごろには戻っていたことがわかりました。中継です。先ほど、こちらの陸上自衛隊朝霞駐屯地に警視庁の家宅捜索が入りました。朝霞駐屯地で施設機材などの管理を担当していた2等陸曹の大津陽一郎容疑者（43）は今月16日、東京・港区赤坂のビル地下1階にあるライブハウスの前で、40代の女