アメリカ政府がウクライナに提示した和平計画の回答期限について、トランプ大統領は、27日が「適切なタイミングだ」との考えを示しました。トランプ大統領は21日、FOXニュースラジオのインタビューで、ウクライナ政府に提示した和平計画の回答期限について、来週27日が「適切なタイミングだと考えている」と話しました。一方、ロシアのプーチン大統領は和平計画を受け取ったことを明らかにし、「最終的な平和的解決の基礎になり得