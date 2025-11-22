東京・赤坂で女性が男に刺され重傷を負った事件で、43歳の自衛官の男が逮捕された。陸上自衛隊・朝霞駐屯地に所属する大津陽一郎容疑者（43）は11月16日、港区赤坂のライブハウスの前で女性（40代）の腹などを刃物で刺し、殺害しようとした疑いが持たれている。大津容疑者は現場から自転車で逃走していたが、警視庁が防犯カメラの映像をつなぎ合わせるリレー捜査などで行方を追ったところ、関与が浮上した。大津容疑者は調べに対し