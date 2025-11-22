21日午後、秋田市の大森山動物園の中で歩き回るクマが目撃されその後、園のクマが脱走したものだとわかりました。昨夜捕獲されけがをした人はいませんでした。こちらは21日午後3時ごろ大森山動物園内で撮影された映像です。大森山動物園によりますと、21日午後1時半ごろ清掃員がキリン舎近くでクマを発見。午後7時に獣医が麻酔で捕獲し展示場へ戻しました。このクマは園で飼育するメスのツキノワグマだと確認されています。10人ほ