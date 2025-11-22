いま、超長期の住宅ローンを利用して、マイホームを購入する20代の若者が増えている。これまで最長35年が一般的だった住宅ローンだが、返済期間を50年まで延ばす銀行が増加したことが要因だ。【映像】35年ローンと50年ローン、どのくらい違う？「月々の負担が軽くなる」といった利点がある一方で、購入した物件の50年後の価値が見えない欠点もある。『ABEMA Prime』では、50年ローンで購入した当事者や専門家とともに、そのメ