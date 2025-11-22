日本ハムが２０２６年の限定ユニホームを発表した。２２日、エスコンで開催された「ＦＦＥＳ」でお披露目。清宮幸、万波、田宮がファンの前で着用した。エスコンの天然芝をイメージしたという来季のデザインは、黒を基調とし、水色と緑のラインが入った斬新なものに。万波は、「芝生がデザインされていて本当に真新しいデザインだと思いますし色も含めて大好きでかっこいい」。田宮は「土と芝の模様が入っておしゃれ」と選手