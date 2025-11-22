浜中俊騎手＝栗東・フリー＝は１１月２２日、京都３Ｒ（芝１２００メートル）でメイショウピュルテに騎乗した際、４コーナーで故障を発症し転倒したニュートラ（幸英明騎手）につまづき、バランスを崩して落馬負傷した。５Ｒ（芝１６００メートル）の（１７）アンジュラフィーユはクリストフ・ルメール騎手＝栗東・フリー＝に乗り替わりとなった。