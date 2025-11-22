今年1年間の日本企業によるM＆A（＝合併や買収など）の件数が、過去最多となる見通しであることがわかりました。【映像】2025年のM＆A件数、過去最多になる見通しレコフデータによりますと、今年1〜9月のM＆Aの件数は3695件で過去最多でした。金額もあわせて26兆8900億円と過去最大です。最も大きい案件はトヨタ不動産による豊田自動織機の買収でした。10月以降も案件は増えていて、年間での件数は過去最多となる見通しだ