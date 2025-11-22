苫小牧市の道道できのう、横断歩道を渡っていた男子高校生が乗用車にはねられる事故がありました。この事故で男子高校生は頭や右足にけがをして、病院に搬送されました。事故があったのは苫小牧市しらかば町６丁目の道道です。きのう午後９時半ごろ、横断歩道を渡っていた１７歳の男子高校生が東から西の方向へ走行してきた乗用車にはねられました。この事故で男子高校生は頭や右足にけがをして病院に搬送されたということです。警