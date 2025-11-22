大阪・御堂筋で行われたセ・リーグ優勝記念パレードで、ファンに手を振る阪神の選手ら＝22日午前プロ野球セ・リーグを2年ぶりに制覇した阪神の優勝記念パレードが22日、大阪市のメインストリート「御堂筋」で開催された。就任1年目で歓喜に導いた藤川球児監督や、本塁打と打点の2冠に輝いた主砲の佐藤輝明内野手らナインが3台のバスに分乗し、南へ約1.7キロのコースを行進。沿道に詰めかけたファンの声援に手を振って応えた。