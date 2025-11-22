25日(火)は、低気圧や前線に伴う雨のあと、西日本から東日本にかけて「黄砂」が飛来する予想です。黄砂の飛来は春に多い現象ですが、秋に飛んでくることもあります。黄砂に対してアレルギーがあったり、循環器、呼吸器に疾患のある方は症状が悪化するおそれがあるため、予防対策を心がけてください。25日は雨のあと、西〜東日本に黄砂飛来の予想連休明けの25日(火)は、日本海と日本の南岸をそれぞれ前線を伴った低気圧が東進する見