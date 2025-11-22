住民説明会で今後の水道事業の見通しなどを話す小林町長＝２０日、真鶴町民センター真鶴町は２０日夜、来年３月分から引き上げる水道料金の改定案についての住民説明会を開いた。町長選で水道料金の引き下げを公約としていた小林伸行町長は「公約を守れる見込みは立たなくなったので撤回します。本当に申し訳ありませんでした」と陳謝した。説明会では約１時間にわたり、料金改定の理由や水道事業の将来見通しなどを説明。