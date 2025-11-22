フォークデュオのゆず公式ホームページ（HP）が22日に更新され、アジアツアー全公演中止を発表した。以下、発表全文公式HPでは平素よりゆずを応援いただきまして、誠にありがとうございます。12月に開催を予定しておりました「YUZU ASIA TOUR 2025 GET BACK」につきまして、やむを得ない諸事情により、全公演を中止させていただくこととなりました。＜中止公演＞2025年12月3日(水)香港・AXA Dreamland2025年12月6日(土)上海・S