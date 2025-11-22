Photo: 小原啓樹 最高の床スベ生活、始めてみませんか？僕はガジェットライターという仕事柄、各種プロダクトの購入相談を受けることが少なくありませんが、近年特に「これってどのへんがすごいの？」と質問されることが増えたジャンルがあるんです。それが、ロボット掃除機。ロボット掃除機は毎年のように新製品が登場し、進化を続けています。価格も手頃になりつつあり、現実的に購入を考