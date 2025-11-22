大分県大分市で起きた大規模火災。鎮火の目途が立たない中、大分市は22日から被災者が規制線の中の自宅を確認できるよう、バスでの送迎をはじめました。今月18日に大分市佐賀関で起きた火災では、およそ170棟が燃え1人が亡くなりました。22日午前7時の時点でも67世帯106人が避難生活を続けています。そこで大分市は22日朝から被災者が規制線の中に入ることができる送迎バスの運行を始めました。バスを利用した人「もうパーやな。全