年末年始を前に違法な客引きやぼったくりを事前に防ごうと、高知市の中心商店街で防犯パレードを行いました。11月21日、高知市の帯屋町商店街で行われたパレードは、年末年始の忘年会や新年会を前に違法な客引きなどを防ごうと県警が高知市などと協力し、2024年から企画したものです。開会式では県警本部の竹内雄一生活安全部長が「違法な客引きは許さないぼったくりは根絶しよう」と決意を述べました。パレード