東京・赤坂のライブハウスの前で出演者の女性が刺された事件で、逮捕された自衛官が、事件当日について、「仕事は休みだったが朝から昼まで職場にいてその後、帰宅した」と話していることが分かりました。警視庁によりますと、大津陽一郎容疑者は16日、港区赤坂のライブハウスの前で、知人の40代の女性を刃物のようなもので刺し、殺害しようとした疑いが持たれています。捜査関係者によりますと、大津容疑者は陸上自衛隊朝霞駐屯地