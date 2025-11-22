プロ野球セントラル・リーグを２年ぶりに制した阪神タイガースの優勝記念パレードが２２日午前、大阪市街地で行われ、選手とファンが喜びを分かち合った。パレードの会場は、日本一に輝いた２０２３年と同じ「御堂筋」。バス３台に分乗した選手らは午前１１時１０分頃、「六甲おろし」に合わせて大阪メトロ淀屋橋駅付近から出発した。沿道に詰めかけたファンから「おめでとう」「ありがとう」などと声をかけられ、心斎橋駅近く