歌手・俳優の小柳ルミ子（73）が21日、自身のブログを更新。自身の健康を担っていると実感している“生活ルーティン”を紹介した。【写真】「すごい！身体柔らかい！」“健康習慣”のストレッチでほぼ180度に開脚させる小柳ルミ子小柳は、今月11日にインフルエンザに罹患。18日の投稿で「1週間の病状と孤独に耐え 今日からやっと社会復帰出来ます」と回復したことを報告していた。そうしたなか、この日のブログでは「実は…