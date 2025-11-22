お笑い芸人・藤井隆さん、タレント・井上咲楽さんが司会を務める、ABCテレビ・テレビ朝日系「新婚さんいらっしゃい！」（毎週日曜後0：55）の23日放送回は北海道別海町から出張収録。陸・海・空を10時間も移動しなければ会えない、1500キロ離れた超別居婚カップルが登場します。【写真】伊豆諸島・三宅島で暮らす妻今回は北海道の東部、自然豊かな別海町で出張収録です。町の面積は東京23区のおよそ2倍。広い大地の一部でもある