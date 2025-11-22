中国国家林業・草原局の劉国洪局長は11月21日、「人工飼育中のパンダは目下のところ808頭に達し、個体群の持続可能な発展を確保している」と述べました。劉局長は四川省成都で同日開幕した2025世界パンダパートナー大会で、中国におけるパンダ保護の状況を紹介しました。劉局長によると、地道な研究を重ねることによって、人工飼育されるパンダ個体群の規模は着実に拡大しています。同時に、野生パンダについては全体的な保護を強