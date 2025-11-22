Homecomingsが、2026年2月から3月にかけて全国ツアー『I’m not ok. you're not ok. and that's ok.』を開催する。 （関連：Homecomingsのライブに舞い降りた“音楽”という天使密度の濃い演奏で圧倒した最新ツアーを観て） 本ツアーは、2月に京都、金沢、大阪、香川、福岡、札幌を巡り、3月には名古屋、仙台、東京で開催。12月18日のEX THEATER ROPPONGIでのワンマンライブで福田穂那美（Ba./Cho）が卒