福岡県警大牟田署は22日、大牟田市手鎌付近の路上で21日午後11時30分ごろ、帰宅途中の女性が見知らぬ男からつきまとわれる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は20歳くらいで身長170程度の中肉。黒色フード付き上衣、緑色ライン入りのズボン着用。同署は「外ではなるべく、ひとりにならない。危険を感じたら大声を出す。防犯アプリ『みまもっち』の防犯ブザーの機能を活用するなどしましょう」と注意喚起し