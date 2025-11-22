［U-17W杯］日本 ０−１ オーストリア／11月21日／Aspire Zone-Pitch３勝利すれば初の４強入り。カタールで開催中のU-17ワールドカップで、若き日本代表は準々決勝でオーストリアと対戦した。結果は０−１の惜敗。圧巻のパフォーマンスを見せていたCB元砂晏翔仁ウデンバ（鹿島ユース）が体調不良で欠場となったなかで、廣山望監督が率いるチームは欧州の実力国と互角に渡り合った。相手はフィールドプレーヤーの半数が180セ