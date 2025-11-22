阪神の優勝パレードが22日に大阪市内で開催されている。代打で活躍した糸原健斗は2度目のパレードを満喫。テレビインタビューでコメントを求められると「キャラが濃いメンバーが多い。3号車もぜひ注目してほしい。畠が人気なのでぜひ」。今季現役ドラフトで巨人から加入した右腕に、マイクを向けるよう求めた。「濃いキャラ」と表現された3号車には、森下、坂本、伊原、伊藤将、早川、才木、畠、島田、小野寺、豊田、植田、湯