優勝パレードの3号車に乗り込んだ森下翔太外野手（25）は、沿道のファンに「森下でーす」と連呼し、雰囲気を盛り上げた。「無言じゃつまらない。森下でーすとアピールしてます。やっぱり優勝っていい。ファンの熱も冷めてないし、きょうは試合とは違う表情を見せたい。こういうときにしかできないファンサービスがあると思う」と手を振り続けた。才木も横で、手でハートマークを作って、ファンサービスを展開。「めちゃくちゃ