障がい者スポーツへの理解を深めてもらおうとスポーツで交流するイベントがきょう金沢市内で開かれました。「ほほえみスポーツフェスタ金沢」は障がい者スポーツの普及とスポーツを通じた交流を目的に金沢市などが毎年開いているものです。きょうは20メートル競走や買い物競争など4つの種目が行われ参加者たちは笑顔を見せながら思い思いに体を動かしていました。■金沢市福祉健康局障害福祉