うその投資話で多額の現金をだまし取ったとされる生命保険会社の元社員の判決公判がきのう開かれ金沢地裁は懲役4年6か月の実刑判決を言い渡しました。判決を受けたのはプルデンシャル生命の元社員の男(66)です。判決などによりますと、城宝被告は2022年から23年にかけ株式投資に充てるとしてうその投資話を持ち掛け、県内外の3人から現金合わせて2800万円をだまし取りました。争点となったのは被害者らから受け取った金銭を株式投