スマホやSNSの普及は、有名人たちにとって息苦しさにもつながっている。街中で撮影された動画が知らぬ間にアップされることは珍しくない。丁寧に対応していて「神対応」と賞賛されるならまだしも、何らかの理由で素っ気ない態度を示したところを切り取られて叩かれるリスクもある。【写真を見る】「えっ、断らないんだ…」並外れた明石家さんまの“神対応”新幹線で隣り合わせになった一般人にもサービス精神を発揮していた