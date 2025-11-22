AKB48の小栗有以（23）が21日深夜放送のTBS「有田哲平とコスられない街」（金曜深夜0・48）に出演。自身のインスタグラムの投稿にいいねを押してくれる有名人を明かした。プロレス好きを公言しているわけではないが「プロレスラーのオカダ・カズチカさんがインスタをフォローしてくださってて」と告白。「何でだろうと思ってインスタを見たら、ファーストサマーウイカさんとエルフの荒川さんをフォローしてて。私をフォローし