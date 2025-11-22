「阪神優勝記念パレード」（２２日、大阪・御堂筋）優勝パレードが行われ、阪神の近本光司外野手は古巣・大阪ガスの本社前で満面の笑みを浮かべて手を振った。中継のインタビューで「さっき、大阪ガスの本社前を通って、僕の同期が見てたんで。『おーい』って手を振って」と明かした近本。古巣の大阪ガス本社がパレードのコースに入っており、今でも続く絆を語っていた。２年前のパレードではバスから笑顔で手を振っていた