｢『こたつまだ出さないよ』って言ったら和室に閉じ込められた」というコメントとともに投稿された、シベリアンハスキーの行動が、SNSで話題となっている。【映像】飼い主を閉じ込める様子（実際の映像）ふすまの前で横たわるシベリアンハスキーのアシㇼちゃん（3歳）。よく見ると前足でふすまの端を押さえている。飼い主さん（@miyamafukayama）が開けようとしても、邪魔をしているようだ。アシㇼちゃんは寒いのに