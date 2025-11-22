“ブンブン”する時短グッズに夢中なボーダーコリーの姿に、注目が集まっている。【映像】時短に失敗!? “ブンブン”に大興奮なボーダーコリー投稿したのは、ボーダーコリーのラピちゃん（もうすぐ1歳）の飼い主（@lapis_border）。飼い主が、“ブンブン”と紐を引っ張ると食材をみじん切りにする時短グッズに夢中なラピちゃんの様子をXに投稿した。ラピちゃんは、なぜか“ブンブン”すると遊びたくなってしまうという。激しい