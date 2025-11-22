アメリカの連邦航空局は、南米ベネズエラ周辺で軍事活動が活発化しているとして、付近を飛ぶ航空機に対して危険が及ぶ可能性があると警告しました。【映像】麻薬を運んでいるとみなした船を攻撃する瞬間FAA（＝連邦航空局）は21日、ベネズエラとその周辺で軍事活動が活発化し治安情勢が悪化しているとして、上空を飛ぶ民間航空機に注意を呼びかけました。離着陸の時を含むすべての高度で、潜在的に危険が及ぶ可能性があると警