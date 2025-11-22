【漫画】本編を読む『異世界転生したサレ妻ですがクズ夫を捨てて幸せを掴むことにしました』（綾束乙：原作、酒井美羽：漫画/KADOKAWA）は、夫に虐げられ続けた妻が、新たな世界で本当の幸せを手に入れる物語だ。主人公・美奈絵は、結婚して以来、夫・勝登の暴力と浮気に苦しめられてきた。ある日、勝登のよそ見運転が原因の交通事故で夫婦そろって命を落としてしまうが、目を覚まし、しかも異世界に転生していた。伯爵夫人・ル