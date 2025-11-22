【その他の画像・動画等を元記事で観る】 MISAMOが、日本1stアルバム『PLAY』を2026年2月4日にリリースすることが決定。併せて、トレーラー映像が公開された。 ■対照的な出で立ちで2組のMISAMOが対峙 公開されたトレーラーは、“Welcome to the stage.”というMINAの公演の始まりを知らせる観覧案内コメントでスタート。 これまでにリリースされてきた『Masterpiece』『HAUTE COUT