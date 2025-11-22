【Gibson SG Standard 1968】（愛知県瀬戸市HJエピソードがヒント歳）1972年に入手した1968年製 Gibson SG Standard。私がセカンド・オーナーだったのですが訳あって75年に手放してしまいました。サード・オーナーの方がその後50年愛用されたのですが、またまた訳あって私の元へ戻ってまいりました。20代に使っていた頃と違い、かなりの年季が入って私と一緒のご老体ですが、枯れた音もなかなかいいもんです。◆◆