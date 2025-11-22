阪神の優勝パレードが22日、大阪市内で行われている。今季限りで退団する原口文仁は沿道に手を振るバスの中でテレビのインタビューに対応。「ファンの方にこれだけ集まってもらってうれしい。みなさんが声をかけてくれるのでうれしい。16年間支えてもらって感謝したい。今日は楽しみたい」などと答えた。沿道が人、人、人で埋まる中、チームと自身にかけられる声に笑顔が絶えなかった。