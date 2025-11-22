【その他の画像・動画等を元記事で観る】 岩田剛典の新曲「CROWN」のパフォーマンスMVが公開となった。 ■岩田剛典と一緒に踊れる「CROWN」ダンスチャレンジ企画も始動！ 今回の映像には、国内外で活躍するダンサーのRIEHATAが、振り付け制作からパフォーマンスMVのディレクティングまで参加。洗練されたカット割りが特徴的な仕上がりとなっている。 岩田剛典とRIEHATAのコラボレーションは、両者がメ