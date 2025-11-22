海外FA権を行使した楽天の則本昂大投手（34）が22日、本拠の楽天モバイルパークで行われたファン感謝祭に参加した。EAGLESTAGEで行われたトークショーに岸とともに登場し「シーズンが終わってから、いろいろとお騒がせしています」とあいさつ。「何もうまくいかなかったシーズンでした」と今季を振り返った。ファンに直筆サインをプレゼントするなど交流。最後のあいさつでも「どうなるか分からないですけど、できればこれ