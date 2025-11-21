TSIホールディングスが、ブランド別で運営していたECをグループ公式オンラインストア「ミックスドットトウキョウ（mix.tokyo）」に集約し、顧客基盤の再構築を図っている。11月20日には初のポップアップイベント「mix.tokyo POP UP STORE meets HOLIDAY」をスタート。リアルの場でも訴求を図ることで、新設のグループ公式オンラインストアに移行しきれていないユーザーおよび新規ユーザーの獲得を進めている。【画像をもっと見る