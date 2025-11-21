2025年にブランド創設30周年を迎えた「ミナ ペルホネン（minä perhonen）」が、展覧会「つぐ minä perhonen」を東京の世田谷美術館で開催する。会期は11月22日から2026年2月1日まで。開催前日の今日、会場ではプレス向け内覧会を実施。ミナ ペルホネン創設者の皆川明と、デザイナー兼代表の田中景子が登壇し、展覧会への思いや展示作品について語った。【画像をもっと見る】同展では、“皆川明が落としたミナ ヘ