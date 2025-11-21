山梨県富士吉田市が、第4回目となる国内唯一の“布の芸術祭”「フジ テキスタイル ウィーク（FUJI TEXTILE WEEK）」を開催する。期間は11月22日から12月14日まで。【画像をもっと見る】2021年に第1回を開催後、3年連続で実施してきたフジ テキスタイル ウィークは、昨年1年間の準備期間を経て今年度から2年に1度開催のビエンナーレ形式を採用。2年ぶりの開催となった今回は「織り目に流れるもの」をテーマに、国内外から招へい