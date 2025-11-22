トランプ大統領（７９）が２１日、ニューヨーク市長選に当選したゾーラン・マムダニ氏（３４）とホワイトハウスの執務室で会談中、「独裁者と呼んでもいい」と冗談めかして語った。米紙ニューヨーク・ポストが２１日、報じた。民主党で民主社会主義的政策を掲げるマムダニ次期ニューヨーク市長は、トランプ氏と４５分間の会談後、記者から「まだ大統領を独裁者と考えているか？」と問われた。マムダニ氏が「私はこれまで…」