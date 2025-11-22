お笑いタレント・小藪千豊が２２日までにＳＮＳを更新。人気アイドルとの写真をアップし、話題になっている。自身のインスタグラムに韓国発のグローバルガールグループ「ＬＥＳＳＥＲＡＦＩＭ」（ルセラフィム）のメンバーとお笑いコンビ「天竺鼠」の川原克己との写真をアップした。「ちょっと待ってくれ５人が来てくれた１人か２人かおもたら５人て来すぎこんなもんめちゃくちゃカムオーバーやがなええ加減にしいや」