U-17日本代表はオーストリアに敗れベスト8敗退U-17日本代表は11月21日、カタールで開催されているFIFA U-17ワールドカップの準々決勝でオーストリアに0-1で敗れた。試合後、オーストリアのヘルマン・シュタードラー監督と主将のヤコブ・ポコルニーが、日本のパフォーマンスを絶賛していると現地メディア「Kleine Zeitung」が報じた。前半は一進一退の攻防を繰り広げ0-0で折り返す。しかし、後半4分にショートコーナーからMFヨ