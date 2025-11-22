巨人の新人１１選手が２２日、ジャイアンツ球場で施設を見学した。ドラフト１位の鷺宮製作所・竹丸和幸投手は、「本当にラボとかもそうですけど充実した施設なので、ここで野球をするのが楽しみになりました」と声を弾ませた。竹丸は最速１５２キロを誇るアマ球界屈指の左腕。細身の体をしなやかに使い、スライダー、カーブ、カットボール、チェンジアップなどの多彩な変化球を操る。背番号は「２１」に決定しており、２３日に