巨人の新人１１選手が２２日、ジャイアンツ球場で施設を見学した。ドラフト５位の沖縄電力・小浜佑斗内野手は「野球に集中できる環境や食事面で、施設がいろいろとそろっていてすごいなと。今よりもフィジカル面でレベルアップしていけそう」と声を弾ませた。本職の遊撃では、今季ゴールデングラブ賞を獲得した泉口とポジションを争うことになる。「同じ社会人からプロに入った選手なので、意識の変化を聞いてみたい。追いつく