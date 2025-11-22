藤沢市のごみ処理や環境啓発を行う施設「リサイクルプラザ藤沢」（同市桐原町）で９月に発生した火災を巡り、市は２１日、出火原因について、持ち込まれた大型可燃ごみに混入していたリチウムイオン電池内蔵製品と推定していると発表した。また、停止しているごみ処理機能の復旧工事費用として約９億９千万円を盛り込んだ２０２５年度一般会計補正予算案を１２月１日開会の市議会１２月定例会に提出する。同施設では９月４日、